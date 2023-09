Kooij superieur in Engeland, bijrol Van der Poel bij eerste koers in regenboogtrui

Olav Kooij heeft zondag de openingsrit in de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De Nederlander was oppermachtig in de massasprint. In Frankrijk kon Mathieu van der Poel niet meedoen om de overwinning in zijn eerste koers als wereldkampioen.

De 21-jarige Kooij werd door Jumbo-Visma-ploegmaat Van Aert naar de winst geleid na 163,6 kilometer van Altrincham naar Manchester. De Belg eindigde zelf als tweede.

Sam Bennett kwam op gepaste afstand van Kooij als derde over de finish. Danny van Poppel eindigde als achtste.

Voor Kooij is het de achtste zege van het seizoen. Eerder won de sprinter onder meer de ZLM Tour en etappes in de Ronde van Polen en Parijs-Nice.

Logischerwijs is Kooij ook de eerste leider in de Ronde van Groot-Brittannië. De Britse koers duurt tot en met volgende week zondag.

Mathieu van der Poel moest al vroeg lossen in zijn eerste koers als wereldkampioen. Foto: Getty Images

Van der Poel kan niet meedoen om zege in Bretagne

In de Bretagne Classic-Ouest France moest de 28-jarige Van der Poel het peloton op 27 kilometer van de finish laten gaan op een beklimming. De kopman van Alpecin-Deceuninck slaagde er daarna niet meer in om terug te komen bij de voorste groep.

De Bretagne Classic, die in het verleden bekendstond als de GP de Plouay, werd gewonnen door Valentin Madouas. De Fransman liet in een kopgroep van vier renners zijn landgenoot Mathieu Burgaudeau en de Oostenrijker Felix Grossschartner achter zich.

Van der Poel rijdt dit seizoen nog vijf koersen: GP de Fourmies (10 september), GP de Wallonie (13 september), Super 8 Classic (16 september), Circuit Franco-Belge (28 september) en Parijs-Tours (8 oktober).

Ook stapt Van der Poel dit jaar nog één keer op de mountainbike. Dat doet hij op 23 september bij het testevenement voor de Olympische Spelen in Parijs. Op de Spelen hoopt hij volgend jaar revanche te nemen voor de Spelen in 2021. Toen viel hij al vroeg in de olympische race.