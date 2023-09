Evenepoel had niet in de gaten dat hij met Roglic voor winst sprintte in Vuelta

Remco Evenepoel had zaterdag niet in de gaten dat hij voor de winst aan het sprinten was tegen Primoz Roglic in de Vuelta a España. De 23-jarige Belg werd in de slotmeters geklopt door de Sloveen van Jumbo-Visma.

"Ik dacht dat de vlucht nog weg was", zei Evenepoel zaterdag kort na de achtste etappe tegen Sporza. "In de laatste kilometers zeiden ze ook niets meer in mijn oortje en hoorde ik niets meer door al het publiek langs de kant. Het is daarom dat ik zo lullig in het wiel van Roglic zat in de laatste meters. Ik wilde gewoon als eerste de laatste bocht ingaan en zette zelfs niet aan om te sprinten."

Evenepoel, die in Spanje woont en de omgeving van de etappe van zaterdag goed kent, had juist zijn zinnen op de achtste rit gezet. "Dit zijn mijn thuiswegen dus ik was heel gemotiveerd en het ging veel beter dan gisteren. Ik denk wel dat ik had kunnen winnen."

Voor Roglic was het al zijn dertiende zege van het seizoen. De 33-jarige renner van Jumbo-Visma schreef eerder dit jaar de Giro d'Italia op zijn naam. Het was de vierde keer dat hij een grote ronde won. Eerder was hij drie keer de beste in de Vuelta.

Roglic: 'Er was geen andere optie dan winnen'

Roglic, die zijn ploeggenoot Sepp Kuss de rode trui zag pakken, was blij met zijn zege. "Dit voelt heel goed. Het is altijd een beetje gokken in zo’n sprint, maar het pakte goed uit", aldus Roglic.

"Het was een zware dag. Het team heeft de hele dag ontzettend hard gewerkt en deed er alles aan om de kopgroep in te rekenen. Er was vandaag geen andere optie dan winnen. Nu ben ik echt ontspannen."

Kuss, die de rode trui overnam van Lenny Martinez, viel op de slotklim aan, maar werd teruggehaald door Evenepoel. "Ik voelde me goed en dacht: ik probeer het. Ik wist ook dat deze rit een goede kans voor Primoz zou zijn. Geweldig om hem de ritzege te zien pakken. Toen ik over de finish kwam, besefte ik dat ik de rode trui had."