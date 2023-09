Mooie dag voor Jumbo-Visma in Vuelta: Roglic wint etappe, Kuss pakt rode trui

Jumbo-Visma heeft zaterdag een succesvolle dag beleefd in de Vuelta a España. De Nederlandse ploeg greep met Primoz Roglic de winst in de achtste etappe, terwijl Sepp Kuss de rode leiderstrui veroverde.

De favorieten hielden zich lang koest in de 165 kilometer lange rit tussen Dénia en Xorret de Catí. Na drie beklimmingen van de tweede categorie en één van de derde categorie meldden ze zich op de laatste klim (van de eerste categorie) aan het front.

Nadat de vluchters van de dag waren ingerekend, nam eerst Jumbo-Visma het heft in handen. Tot verschillen leidde dat niet. Dat gebeurde ook niet echt toen Remco Evenepoel het tempo vlak voor de top én in de daaropvolgende afdaling nog even opvoerde.

Op dat moment was al duidelijk dat er een nieuwe rodetruidrager zou komen, want leider Lenny Martínez was er niet meer bij. In de strijd om de dagzege was Roglic in de spurt sterker dan Evenepoel en Ayuso. Twee tellen achter het trio finishten Enric Mas, Jonas Vingegaard, João Almeida, Kuss en Marc Soler.

Het was voor Roglic al zijn dertiende zege van het seizoen. De 33-jarige Sloveen schreef eerder dit jaar de Giro d'Italia op zijn naam. Het was de vierde keer dat hij een grote ronde won. Eerder was hij drie keer de beste in de Vuelta.

Kuss leidt, Poels staat vierde

In het klassement heeft Kuss nu 43 seconden voorsprong op Marc Soler, die tweede staat. Martínez is op exact een minuut de nummer drie. Daarachter staat Wout Poels - de Nederlander kon ook zaterdag weer lang met de besten mee - vierde op 2.05 minuten.

Zondag staat het Vuelta-peloton opnieuw voor een pittige klus. Er wordt dan bijna 185 kilometer afgelegd tussen Cartagena en Collado de la Cruz de Caravaca. Daar wacht één klim van de eerste categorie en één van de tweede categorie.