Mooie dag Jumbo-Visma in Vuelta: Roglic wint etappe, Kuss pakt rode trui

Jumbo-Visma heeft zaterdag een succesvolle dag beleefd in de Vuelta a España. De Nederlandse ploeg greep met Primoz Roglic de winst in de achtste etappe, terwijl Sepp Kuss de rode leiderstrui veroverde.

Nadat eerst de vluchters van de dag werden ingerekend, nam eerst Jumbo-Visma het heft in handen. Tot verschillen leidde dat niet. Dat gebeurde ook niet echt toen Remco Evenepoel het tempo vlak voor de top én in de daaropvolgende afdaling nog even opvoerde.

Op dat moment was al duidelijk dat er een nieuwe rodetruidrager zou komen, want leider Lenny Martínez was er niet meer bij. In de strijd om de dagzege was Roglic in de spurt sterker dan Evenepoel en Ayuso.