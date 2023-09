Weer poging tot sabotage in Vuelta: politie voorkomt nét op tijd drama

Delen via E-mail

De Spaanse politie heeft vrijdag weer moeten ingrijpen bij een sabotageactie rondom de Vuelta ã Espana. Een 28-jarige Spanjaard wilde een ongeluk veroorzaken tijdens de massasprint in de zevende etappe van de Spaanse rittenkoers.

Het incident vond plaats rond 18.00 uur, toen het peloton met een enorme vaart aan de laaste kilometers van de zevende etappe bezig was. Beveiligers spraken de man meermaals aan toen hij het parcours blokkeerde en renners ten val probeerde te brengen.

De politie van Valencia was net op tijd op het parcours om de toeschouwer met verkeerde intenties te arresteren. In een verklaring op X, voorheen Twitter, staat dat het gebeurde op een cruciaal punt in de etappe. Het peloton ontsnapte nipt aan een sabotageactie.