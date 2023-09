Arensman verliest tand bij nare val in Vuelta: 'Ben niet meer zo knap'

Thymen Arensman heeft zaterdag voor het eerst gereageerd na zijn zware valpartij in de Vuelta a España. Volgens de zwaargehavende 23-jarige kopman van INEOS Grenadiers is het aan zijn helm te danken dat hij het kan navertellen.

De talentvolle Arensman ging kort voor het einde van de zevende etappe hard onderuit. De manier waarop hij op de grond lag, zorgde voor paniek. Ook bij zijn ploeg. "Het was best eng, ik ben zo'n drie tot vier uur helemaal kwijt", zegt de renner uit Gelderland in een videoboodschap op X, voorheen Twitter.

"Ik denk dat ik heel erg gelukkig mag zijn dat ik niets gebroken heb. Ik ben helaas niet zo knap meer en ik mis een tand", grapt de flink toegetakelde Arensman, die de nacht ter observatie doorbracht in een Spaans ziekenhuis.

"Mijn nek, mijn oog en de hechtingen in mijn gezicht doen pijn. Eigenlijk doet alles pijn in mijn lichaam", vervolgt Arensman. "Van mijn armen tot mijn knieën. Ik denk dat ik vooral heel erg gelukkig moet zijn, want het had heel slecht kunnen aflopen met me."

🚴🇪🇸 | Oh nee, weer een valpartij. Thymen Arensman lijkt een van de grootste slachtsoffers. Wat onwijs jammer!! #LaVuelta23⁣

⁣

📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/l17X6FDSat — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 1, 2023

'Zonder helm was ik er misschien niet meer'

De komende tijd staat in het teken van herstellen. "Ik ga het rustig aandoen. Als ik geen helm op had, was ik er misschien niet meer. Dus daarvoor ben de helm dankbaar, net als ik de dokters dankbaar ben die me geholpen hebben."

"Mijn vriendin is bij me in het teamhotel, we gaan vandaag (zaterdag, red.) nog terug naar Nederland."

Arensman stond 24e in het algemeen klassement. Vorig jaar sloot hij de Vuelta nog af als zesde, dat kunstje herhaalde hij in de laatste Giro d'Italia. Afgelopen jaar won hij de koninginnenetappe in de Ronde van Spanje.