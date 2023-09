Thymen Arensman houdt 'slechts' hechtingen over aan nare val in Vuelta

Thymen Arensman heeft vrijdag geen zware verwondingen opgelopen bij een vervelende val in de Vuelta a España. Het Nederlandse talent ging onderuit in de finale van de zevende etappe en had dringend hulp nodig, maar de schade valt volgens zijn ploeg INEOS Grenadiers relatief mee.

In de straten van finishplaats Oliva lag Arensman er lelijk bij. De verwondingen van de 23-jarige Gelderlander zorgden voor paniek bij enkele collega's en verzorgers. Even later werd hij op een brancard in een ambulance gelegd.

Arensman was bij kennis toen de ploegleiding bij hem arriveerde. INEOS meldde later op de avond dat bij onderzoeken geen letsel aan zijn schedel of ruggengraat aan het licht is gekomen. Ook heeft hij geen ernstige verwondingen.

Wel is Arensman op een aantal plaatsen gehecht. Zijn toestand is stabiel. Hij blijft ter observatie in het ziekenhuis.

Arensman is het grootste rondetalent dat ons land rijk is. Hij werd afgelopen Vuelta zesde in het eindklassement en herhaalde dat kunstje in de Giro d'Italia. Vorig jaar won hij bovendien de koninginnenetappe in de Ronde van Spanje. Deze editie bekleedde Arensman de 24e positie in het klassement.

🚴🇪🇸 | Oh nee, weer een valpartij. Thymen Arensman lijkt een van de grootste slachtsoffers. Wat onwijs jammer!! #LaVuelta23⁣

pic.twitter.com/l17X6FDSat — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 1, 2023

Soupe sprint naar etappezege

Enkele minuten na de val van Arensman werd de etappe verrassend gewonnen door de Fransman Geoffrey Soupe, die de snelste was in de massasprint. Hij klopte na 200 kilometer de Colombiaan Orluis Aular, die tweede werd. De Belg Edward Theuns finishte als derde.

De Fransman Lenny Martínez behield de leiding in het algemeen klassement, waar bovenin geen verschuivingen waren. De Amerikaan Sepp Kuss van Jumbo-Visma staat tweede, op acht seconden van Martinez. Wout Poels is op de vierde plaats de beste Nederlander in het klassement.