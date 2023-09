Thymen Arensman afgevoerd met ambulance na nare valpartij in Vuelta

Thymen Arensman is vrijdag op een vervelende manier ten val gekomen in de Vuelta a España. Het Nederlandse talent van INEOS Grenadiers ging onderuit in de finale van de zevende etappe en leek dringend hulp nodig te hebben.

Arensman lag er lelijk bij in de straten van finishplaats Oliva. De verwondingen van de 23-jarige Gelderlander zorgden voor paniek bij enkele collega's en verzorgers. Even later werd hij op een brancard in een ambulance gelegd.

De etappe werd vervolgens verrassend gewonnen door de Fransman Geoffrey Soupe, die de snelste was in de massasprint. Zijn landgenoot Lenny Martinez behield de leiding in het algemeen klassement.

De Vuelta duurt tot en met zondag 17 september. Dit weekend staan er etappes door het middelgebergte op het menu.

Dit bericht wordt aangevuld.