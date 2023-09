Ontketende Van Anrooij rijdt concurrentie zoek en pakt eindzege Tour de l'Avenir

Delen via E-mail

Shirin van Anrooij heeft vrijdag op fenomenale wijze de Tour de l'Avenir gewonnen. De 21-jarige Zeeuwse soleerde in de loodzware slotetappe naar de zege en zette zo het algemeen klassement naar haar hand.

De eindoverwinning van Van Anrooij is er eentje voor de geschiedenisboeken. Het was de eerste editie van de Tour de l'Avenir (Ronde van de Toekomst) voor vrouwen. Bij de mannen heeft deze koers voor de grootste wielertalenten een rijke historie.

Van Anrooij begon als derde in het algemeen klassement aan de slotetappe. De Italiaanse topfavoriete Gaia Realini koos vroeg de aanval in de Alpenrit, maar kwam lelijk op de koffie. Op de Cormet de Roselend werd ze gecounterd en ter plaatse gelaten door de ontketende Van Anrooij.

De Nederlandse breidde haar voorsprong op de slotklim alleen maar uit. Ruim voor de finish kon ze haar feestje vieren. De Schotse Anna Shackley werd op meer dan twee minuten tweede, terwijl Realini zelfs bijna vier minuten toegaf. Fem van Empel, die woensdag de derde rit had gewonnen, eindigde in de slotetappe als vijfde.

Van Anrooij, die ook uitstekend kan veldrijden, is bezig aan haar doorbraakseizoen op de weg. Bij de profs won ze de Trofeo Alfredo Binda en werd ze derde in de Amstel Gold Race. Onlangs veroverde ze zilver op het WK voor beloften. Met haar eindzege in de Tour de l'Avenir bevestigt ze haar status als toptalent.