Senne Knaven (20) beëindigt wielercarrière na zwaar ongeluk: 'Er is zoveel meer'

Senne Knaven heeft haar wielercarrière beëindigd. De twintigjarige dochter van oud-renners Servais Knaven en Natascha den Ouden had in april een zwaar trainingsongeluk, waardoor ze ging twijfelen over haar toekomst.

"Sinds mijn ongeluk heb ik me gerealiseerd dat er zoveel meer is in het leven" schrijft Knaven op Instagram. In april reed de renster tijdens een training vol tegen een paaltje, waarna ze met een traumahelikopter afgevoerd moest worden. De renster hield aan de val een zware hersenschudding en een gebroken rib over.

Twee weken later zat ze alweer op de fiets, maar het ongeluk liet sporen na. "Ik begon veel na te denken over wat ik in het leven wil en heb me gerealiseerd dat dat op dit moment niet wielrennen op dit niveau is. Ik ben de liefde voor de sport kwijtgeraakt en dat is iets verdrietigs."

"Ik heb het gevoel dat ik mijn leven niet optimaal kan leven als ik op dit level fiets. Het geeft me geen geluk- wat een van de belangrijkste dingen in het leven is."

'Beetje eng, maar ik heb zin in volgende hoofdstuk'

Knaven had het talent niet van een vreemde: vader Servais won Parijs-Roubaix en een Tour-etappe, moeder Natascha eindigde vier keer op het podium bij het Nederlands kampioenschap tijdrijden. Senne reed samen met haar zusje Mirre bij de beloften van AG Insurance-Soudal Quick-Step, waar haar ouders in de staf zitten.

De laatste wedstrijd voor Knaven was de Ronde van Normandië, een maand voor haar val. Hoe haar toekomst eruitziet, weet ze nog niet.