Evenepoel deelt prik uit in vlakke Vuelta-rit, Groves boekt tweede dagzege op rij

Kaden Groves heeft woensdag opnieuw toegeslagen in de Vuelta a España. De Australiër van Alpecin-Deceuninck was net als een dag eerder de snelste in de massasprint. Klassementsleider Remco Evenepoel vergrootte op handige wijze zijn voorsprong.

Geen dag zonder ophef in de Vuelta. Deze vijfde etappe leek relatief rustig te verlopen, tot een aantal renners op ruim 3 kilometer van de streep tegen de vlakte ging. Het is onduidelijk of de pechvogels tijdverlies krijgen aangesmeerd, aangezien de grens hiervoor op 3 kilometer ligt.

Daarna maakte Groves het werk van zijn ploeg af. De Australische groenetruidrager had nog het meest van Filippo Ganna te duchten, maar hij hield de Italiaanse tijdritspecialist relatief eenvoudig achter zich. Dries Van Gestel kwam als derde over de eindstreep.

Evenepoel was opnieuw bij de pinken. De Belgische rodetruidrager klopte Groves in de bonificatiesprint op 10 kilometer van de streep en liep zo zes seconden uit. Zijn voorsprong in het algemeen klassement op naaste belager Enric Mas bedraagt nu elf tellen.

De Vuelta duurt tot en met zondag 17 september. De etappe van donderdag heeft een grotendeels vlakke aanloop en finisht op een klim van eerste categorie.

Zuid-Amerikanen op avontuur, Van den Berg vijftiende

In de 187 kilometer lange rit naar Burriana koos één renner vroeg het hazenpad. De Uruguayaan Eric Antonio Fagúndez van Burgos-BH mocht enkele uren het beeldscherm vullen. Op de enige klim van de dag werd hij afgelost door de Argentijnse bergkoning Eduardo Sepúlveda van Lotto Dstny.

Toen Sepúlveda zijn puntjes had gesprokkeld en beide Zuid-Amerikanen waren ingerekend, ging het tempo de hoogte in en slepen de sprinters de messen. Evenepoel toonde zich ondertussen gretig bij het bonificatiesprintje en liep uit op de concurrentie.

De Nederlandse ogen waren vervolgens gericht op Marijn van den Berg, maar de rappe man van EF Education-EasyPost kon na zijn val een dag eerder geen potten breken en werd vijftiende. Groves onderstreepte dat hij deze Vuelta de beste sprinter is.