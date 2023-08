Val Van den Berg in Vuelta geen verrassing voor collega: 'Vragen om problemen'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De valpartij van Marijn van den Berg in de vierde etappe van de Vuelta a España kwam voor sommige renners niet als een verrassing. Edward Theuns had al verwacht dat de laatste bocht voor problemen zou zorgen.

"Als je zo een bocht instuurt, vraag je om problemen", zei Theuns dinsdag na afloop van de rit over de valpartij van Van den Berg.

De 24-jarige Van den Berg ging in de laatste bocht van de vierde etappe aan kop van het peloton toen hij weggleed. De Nederlandse sprinter behoorde tot de kanshebbers voor de ritzege.

Theuns, die zelf derde werd in de massasprint, was niet bepaald verrast door de val van Van den Berg. "Ik had het parcours op voorhand goed gecheckt op Google Earth en ik dacht al dat ze die bocht daar zouden onderschatten. Dus heb ik mijn kennis gebruikt om de binnenkant te pakken en zo de mogelijke valpartijen te vermijden."