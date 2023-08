Chaotische finale in Vuelta: Marijn van den Berg valt in laatste bocht, zege Groves

Kaden Groves heeft dinsdag de vierde etappe van de Vuelta a España gewonnen. De Australiër was na een chaotische finale de sterkste in de massasprint. Kanshebber Marijn van den Berg ging in de laatste bocht onderuit.

Groves bleef de Colombiaan Juan Sebastián Molano (tweede) en de Belg Edward Theuns (derde) voor. De 24-jarige renner van Alpecin-Deceuninck won eerder dit jaar al een etappe in de Giro d'Italia. Vorig jaar boekte hij ook een ritzege in de Vuelta.

Het leek een rustige dag te worden in de Vuelta, maar de finale was behoorlijk chaotisch. Zo was er een massale valpartij op zo'n 4 kilometer van de finish, waarbij onder anderen Wilco Kelderman was betrokken. Vervolgens ging Van den Berg in leidende positie onderuit in de laatste bocht.

In het algemeen klassement behield Remco Evenepoel zijn leidende positie. De Belg heeft vijf seconden voorsprong op nummer twee Enric Mas. Kelderman, die negende stond, viel weg uit de top tien van het klassement.

🚴🇪🇸 | Marijn van den Berg leek perfect te zitten, maar hij gaat onderuit. Kaden Groves profiteert na een lange sprint en dus weer succes voor Alpecin-Deceuninck in een grote ronde. #LaVuelta23



📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/SYiH68w4Ag — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) August 29, 2023

Klassementsrenners betrokken bij massale valpartij in finale

De vierde etappe voerde het peloton over 184,6 kilometer van Andorra la Vella naar Tarragona. Onderweg kregen de renners twee beklimmingen van de derde categorie voor hun kiezen.

Al vroeg vormde zich een kopgroep van drie renners: de Argentijn Eduardo Sepúlveda en de Spanjaarden Ander Okamika en David González. Het trio reed bijna de hele dag vooruit, maar werd met nog 19 kilometer voor de boeg ingerekend.

Waar de afgelopen dagen in de Vuelta behoorlijk chaotisch waren, leek dat dinsdag niet het geval te zijn. Maar in de laatste kilometers gebeurde er toch nog van alles.

Op een kleine 4 kilometer van de finish ging het mis met een massale valpartij in het peloton. Onder anderen de Franse sprinter Bryan Coquard en Bahrain Victorious-kopman Santiago Buitrago, de nummer acht van het klassement, gingen tegen de vlakte. Ook Kelderman was erbij betrokken.