Viertal wilde Vuelta-etappe saboteren door 400 liter vloeistof op de weg te gooien

Vier mensen wilden maandag tijdens de derde etappe van de Vuelta a España 400 liter vloeistof op het parcours gooien. De Spaanse politie had het viertal zaterdag al opgepakt, maar meldt nu de reden voor de arrestatie.

Volgens Spaanse media ging het om olie. Op de video is te zien hoe een slang vanaf een viaduct op de weg is gericht. De slang is verbonden aan containers die verderop worden gecamoufleerd door bebossing.