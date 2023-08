Evenepoel heeft na nieuw incident buik vol van onveilige situaties in Vuelta

Etappewinnaar Remco Evenepoel is voor de derde dag op rij niet te spreken over de Vuelta-organisatie. Meteen na de finish kwam de Belg ten val door een vrouw die in weg stond, waarna hij met een bebloed gezicht op het asfalt zat.

Evenpoel leek weinig last te hebben van de verwondingen en werd met een bebloed gezicht gefeliciteerd door zijn staff en ploeggenoten. Even later stond hij met een ietswat beschadigd hoofd voor de camera van de organisatie.

"Zo'n supermooie zege en dan was er jammer genoeg te weinig ruimte na de finish", zegt Evenepoel al zuchtend. "Mijn verzorgers hadden nog gevraagd om op te schuiven, maar dat werd niet geaccepteerd."

Na drie etappes staat de Vuelta vooral in het teken van onveilige situaties. De ploegentijdrit van zaterdag werd grotendeels in het donker verreden en tijdens de tweede etappe lagen er punaises op de weg. Ook in de derde etappe gaat het mis.

"Het is nu al de derde dag op rij dat er iets gebeurt. Begin er genoeg van te krijgen", zegt de geirriteerde Evenepoel. "Ik kon niet meer remmen. Ik stak mijn handen op om te juichen. Iedereen ging opzij, maar die vrouw bleef staan. Gelukkig is alles in orde met me."

Ondanks de valpartij draagt Evenepoel na de etappezege de rode trui. De Belg nam de leiding over van Andrea Piccolo, die op de voorlaatste klim moest lossen. De Vuelta gaat dinsdag verder met een etappe van Anodrra la Vella naar Tarragona en duurt nog tot en met met zondag 17 september.