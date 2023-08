Wéér ophef in Vuelta: Evenepoel botst op vrouw na fraaie etappezege

Remco Evenepoel heeft maandag in de derde etappe van de Vuelta a España een dubbelslag geslagen. Lang kon de Belg niet genieten van zijn ritzege: vlak na de finish kwam hij hard in botsing met een vrouw.

Evenepoel zat vervolgens met een bebloed hoofd op het asfalt, maar was al snel weer op de been. De schade lijkt mee te vallen. Bij de eerste twee etappes was er ook al ophef in de Vuelta. De ploegentijdrit van zaterdag werd grotendeels in het donker verreden en tijdens de tweede etappe lagen punaises op de weg.