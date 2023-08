Ritwinnaar Kron na emotionele zege in Vuelta: 'Mijn mama moet even wachten'

Andreas Kron is behoorlijk geëmotioneerd na zijn ritzege in de Vuelta a España. De Deen soleerde zondag naar de winst in de tweede etappe en droeg die op aan zijn vrijdag overleden Lotto Dstny-ploeggenoot Tijl De Decker.

"Ik moest verstek geven voor de Tour en om terug te komen op dit niveau, met een eerste etappezege in een grote ronde, betekent heel veel voor mij", zegt de 25-jarige Kron, die er op zo'n 3 kilometer van de finish alleen vandoor ging.

"Ik heb altijd gezegd dat ik mijn eerste winst in een grote ronde zou opdragen aan mijn overleden moeder, maar het team gaat momenteel door een heel moeilijke periode en daarom wil ik deze zege heel graag opdragen aan Tijl De Decker. Mijn mama zal even moeten wachten, maar die tweede zege komt er hopelijk snel aan."

De Decker overleed vrijdag op 22-jarige leeftijd aan de gevolgen van een zwaar trainingsongeval. Het Belgische talent botste daarbij hard op een auto.

Bij Lotto Dstny hakt het overlijden van De Decker er stevig in en heersen gemengde gevoelens na de zege van Kron. "Het is heel moeilijk om die twee gevoelens met elkaar te matchen", vertelt ploegleider Mario Aerts met een brok in de keel aan Sporza.

"Of we een statement wilden maken? Andreas had deze rit al lang aangekruist. Dit is ook de enige manier waarop we Tijl nog konden eren. Al hadden we natuurlijk deze rit liever niet gewonnen en dat Tijl nog hier was."