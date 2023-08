Arvid de Kleijn zet opvallend sterk seizoen voort met zege in Ronde van Duitsland

Arvid de Kleijn heeft zondag de slotrit in de Ronde van Duitsland gewonnen. De Nederlander was de sterkste in de massasprint. De eindzege ging naar de Belg Ilan Van Wilder.

De 29-jarige De Kleijn liet na 175,6 kilometer van Hannover naar Bremen de Duitsers Phil Bauhaus (tweede) en Marius Mayrhofer (derde) achter zich.

De Kleijn is bezig aan een opmerkelijk sterk seizoen. Het was dit jaar al zijn vierde overwinning. Eerder was de renner van Tudor Pro Cycling de sterkste in Milaan-Turijn en won hij etappes in de ZLM Tour en de Boucles de la Mayenne.

Van Wilder gaf zijn leidende positie in het algemeen klassement niet meer uit handen. De Belg bleef de Oostenrijker Felix Grossschartner elf seconden voor. Danny van Poppel werd op dertien tellen verrassend derde in het klassement.

De 23-jarige Van Wilder legde de basis voor de eindoverwinning in de openingsrit, die hij op zijn naam schreef. De renner van Soudal Quick-Step boekte deze week de eerste profzeges in zijn carrière.

De Ronde van Duitsland maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour.