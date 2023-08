Zinderend slot Ronde van Scandinavië: Van Vleuten pakt eindzege op 2 seconden

Delen via E-mail

Annemiek van Vleuten heeft zondag de de Ronde van Scandinavië op haar naam geschreven. De afzwaaiende renster bleef de Deense Cecilie Uttrup Ludwig in het algemeen klassement slechts twee seconden voor.

Voor de start van de laatste etappe was het verschil tussen Van Vleuten en Uttrup Ludwig slechts 17 seconden. Uttrup Ludwig plaatste in de laatste kilometer richting de finish in het Deense Haderslev de aanval en verzekerde zich daarmee van haar tweede ritzege.