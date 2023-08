Renners staken in slotrit Renewi Tour uit protest, Wellens opnieuw eindwinnaar

Het peloton van de Renewi Tour heeft zondag bij de laatste etappe korte tijd de benen stilgehouden. De renners vonden het parcours te gevaarlijk. Matej Mohoric won de slotrit en klassementsleider Tim Wellens stelde de eindzege veilig.

Het ging om de laatste 5 kilometer: van de top van de Keiberg tot aan de finish. Het peloton was met name bezorgd over de smalle paden in die laatste kilometers in combinatie met de hoge snelheden in de afdaling.