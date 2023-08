Nieuwe tirade Evenepoel sorteert effect: Vuelta verandert tijdmeting tweede rit

De tijden voor het algemeen klassement worden zondag in de tweede Vuelta-etappe vanwege slecht weer al op 9 kilometer van de finish opgemaakt. De organisatie luistert daarmee naar nieuwe kritiek van onder anderen Remco Evenepoel.

Evenepoel reageerde zondag verbolgen op het aanvankelijke besluit van de Vuelta. "Een tijdsopname bovenop of aan de finish blijft eigenlijk exact hetzelfde. Het is even erg. De getroffen maatregel is respectloos tegenover ons. Ze hadden na gisteren zeker naar ons moeten luisteren."

"Het was supergevaarlijk, belachelijk!", foeterde Evenepoel na afloop bij Sporza. "Dit was shit. We konden niets zien. We gingen supervoorzichtig de bochten in, want we zijn hier voor een klassement. Je wil niet vallen op de eerste dag."