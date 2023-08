Evenepoel witheet na 'levensgevaarlijke' ploegentijdrit: 'Dit was belachelijk'

Remco Evenepoel had zaterdagavond geen goed woord over voor de organisatie van de Vuelta a España. De Belg vindt het belachelijk dat de ploegentijdrit op de eerste dag deels in het donker werd verreden.

De ploegentijdrit in Barcelona werd geteisterd door een wolkbreuk. Terwijl het parcours steeds natter en gladder werd, viel ook nog eens de duisternis in. De Soudal Quick-Step-ploeg van Evenepoel ging laat van start en reed in het donker.

"Het was supergevaarlijk, belachelijk!", foeterde de 23-jarige Evenepoel na afloop bij Sporza. "Dit was shit. We konden niets zien. We gingen supervoorzichtig de bochten in, want we zijn hier voor een klassement. Je wil niet vallen op de eerste dag."

Evenepoel won de Vuelta vorig jaar en hoopt dat kunstje in deze editie te herhalen. Zijn ploeg gaf uiteindelijk zes tellen toe op Team dsm-firmenich van rodetruidrager Lorenzo Milesi. Mede door een lekke band van Jonas Vingegaard verloor Jumbo-Visma zelfs 32 seconden.

"Aan de regen kan je niets doen, maar je kan wel iets doen aan de verlichting", vervolgde Evenepoel. "Dit was levensgevaarlijk. Het was op leven en dood in het wiel. De organisatie moet aan de veiligheid denken. Dit is echt zonde voor zo'n mooie koers als de Vuelta."