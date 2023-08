Afzwaaiende Van Vleuten verovert leiderstrui in Scandinavië dankzij sterke tijdrit

Annemiek van Vleuten heeft zaterdag de leiding gegrepen in de Ronde van Scandinavië. De Nederlandse, die bezig is aan haar laatste maanden als prof, reed een sterke individuele tijdrit en verdrong Cecilie Uttrup Ludwig van de eerste plek in het klassement.

Van Vleuten eindigde als derde in een korte tijdrit over 16,5 kilometer. De Australische Grace Brown won de voorlaatste etappe in Denemarken. De Nederlandse Amber Kraak werd verdienstelijk tweede.

Ludwig verdedigde in eigen land een voorsprong van twaalf seconden op topfavoriete Van Vleuten. De Nederlandse kende geen uitstekende start en pakte bij het eerste tussenpunt slechts zes van de twaalf seconden terug op de Deense. Met een uitstekend slot wist Van Vleuten alsnog meer dan een halve minuut voorsprong te pakken op Ludwig.

Voor de veertigjarige Van Vleuten is de Ronde van Scandinavië haar voorlaatste rittenkoers als prof. In september neemt ze nog deel aan de Simac Ladies Tour in Nederland.

De Ronde van Scandinavië gaat door Noorwegen en Denemarken en duurt tot en met zondag. In de slotetappe legt het peloton 143,9 kilometer af van Middelfart naar Haderslev.