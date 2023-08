Mike Teunissen boekt imposante zege in beladen koninginnenrit Renewi Tour

Mike Teunissen heeft vrijdag op imposante wijze de koninginnenrit van de Renewi Tour gewonnen. De Nederlander kwam in de beladen derde etappe na een late demarrage solo over de finish in het Belgische Geraardsbergen.

De heuveletappe door de Vlaamse Ardennen werd overschaduwd door het overlijden van het Belgische wielertalent Tijl De Decker. De renner van Lotto Dstny overleed vrijdag op 22-jarige leeftijd na een zwaar trainingsongeval afgelopen woensdag.

In de finale van de koninginnenrit gingen Lotto Dstny-renners Arnaud De Lie en Florian Vermeersch vol in de aanval, maar zonder succes. Op 5 kilometer van de streep plaatste Marc Hirschi een versnelling, waarop de twee Belgen moesten passen.

Hirschi reed vervolgens in een groepje met Teunissen naar de finish in Geraardsbergen. De Nederlander plaatste met een ruime kilometer te gaan de versnelling, waarop zijn medevluchters geen antwoord hadden. Teunissen geeft zichzelf daarmee een mooi verjaardagscadeau: de renner van Intermarché-Circus-Wanty is vrijdag 31 jaar geworden.

Achter Teunissen kwamen de Belg Tim Wellens en de Franse Axel Zingle als tweede en derde over de streep. Wellens neemt de leiding in het algemeen klassement over van de Brit Joshua Tarling, die de tijdrit van donderdag op zijn naam schreef.

De Renewi Tour, voorheen bekend als de Eneco Tour en BinckBank Tour, gaat zaterdag verder met een vlakke rit van Beringen naar Peer. De etappekoers door België en Nederland duurt tot en met zondag.