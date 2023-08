Oppermachtige Wiebes sprint naar tweede etappezege in Ronde van Scandinavië

Delen via E-mail

Lorena Wiebes heeft vrijdag de derde etappe van de Ronde van Scandinavië gewonnen. De 24-jarige renster van Team SD Worx won de sprint in de etappe naar Larvik. Annemiek van Vleuten verloor vier seconden op klassementsleider Cecilie Uttrup Ludwig.

In de etappe naar het Noorse Larvik wachtten de rensters twee gecategoriseerde klimmen. Carina Schrempf lag na een vlucht uit het peloton op koers voor de ritzege. De Oostenrijkse leek haar voorsprong te behouden, maar werd een aantal kilometer voor de streep door het peloton ingerekend. Op een kilometer van de finish ontstond een groepje rensters. Wiebes sprintte haar concurrenten er vervolgens met overmacht uit.

Daarmee boekte de Mijdrechtse haar tweede etappezege in de Ronde van Scandinavië. In de eerste etappe was ze ook al de sterkste, toen na een massasprint.