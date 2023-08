Zoete wraak voor Uttrup Ludwig in Noorwegen, Van Vleuten doet goede zaken

Delen via E-mail

Cecilie Uttrup Ludwig heeft donderdag de tweede etappe van de Ronde van Scandinavië gewonnen. De Deense van FDJ-SUEZ nam daarmee revanche voor een dag eerder. Annemiek van Vleuten finishte als tweede en deed uitstekende zaken in het klassement.

De etappe naar het Noorse wintersportoord Norefjell werd gekenmerkt door een lange klim in de finale. Bovenop bleven vier vrouwen over. Naast Uttrup Ludwig en Van Vleuten waren dat het Nieuw-Zeelandse talent Kim Cadzow en de Italiaanse Greta Marturano.

Dit kwartet bestookte elkaar in de slotkilometers met aanvallen, maar niemand wist een gaatje te slaan. In de sprint bleek Uttrup Ludwig het explosiefst. Van Vleuten werd op gepaste afstand tweede, voor nummer drie Cadzow.

De overwinning zal Uttrup Ludwig zoet smaken. Een dag eerder was ze - nota bene op haar 28e verjaardag - na een fraaie aanval een paar meter voor de streep ingerekend door het aanstormende peloton. Lorena Wiebes sprintte naar de winst, terwijl Uttrup Ludwig nog als derde over de meet kwam.

Onder dat baalmoment kan nu dus een streep. Uttrup Ludwig neemt bovendien de leiderstrui over van Wiebes. In het klassement heeft de Deense acht seconden voorsprong op nummer twee Van Vleuten, die bezig is aan haar laatste maanden als profrenner.