Evenepoel mikt op nieuwe Vuelta-zege: 'Grootste doel is geen corona te krijgen'

Remco Evenepoel maakt zich niet te veel illusies als het gaat om een nieuwe eindzege in de Vuelta a España. De winnaar van vorig jaar mikt op een ritzege en een podiumplaats. Daarnaast hoopt de Belg vooral fit te blijven.

"Mijn grootste doel dit jaar is geen corona te krijgen", zegt Evenepoel in de aanloop naar de ronde, die zaterdag in Barcelona begint. "Ik vind het heel moeilijk om te zeggen dat ik absoluut de eindzege wil. Er kan zoveel gebeuren in een grote ronde, kijk naar de Giro."