Tijdritfenomeen Joshua Tarling (19) vermorzelt grote namen in Zeeland

Joshua Tarling heeft donderdag op overtuigende wijze de tweede etappe van de Renewi Tour gewonnen. Het Britse supertalent was ruimschoots de beste in de 14 kilometer lange tijdrit rond de Zeeuwse plaats Sluis. Hij klopte enkele aansprekende namen.

De pas negentienjarige Tarling raffelde de tijdrit af in vijftien minuten en vijf seconden. Daarmee was de INEOS Grenadiers-renner maar liefst veertien teller sneller dan nummer twee Tim Wellens. Diens Belgische landgenoot Yves Lampaert moest op achttien seconden van Tarling genoegen nemen met de derde stek.

Tarling legde nog meer grote namen over de knie. In de top tien van de rituitslag waren erkende hardrijders als Kasper Asgreen, Mikkel Bjerg, Tobias Foss en Matej Mohoric te vinden. Ze waren allemaal geen partij voor de Britse tiener. Daan Hoole was op de zevende plek de beste Nederlander.