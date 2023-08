Wie houdt Jumbo-Visma van unieke triple? Vijf vragen over de Vuelta

De Vuelta a España lijkt sterker bezet dan ooit. Jumbo-Visma neemt twee supersterren mee en er zijn enkele Nederlanders om in de gaten te houden. Vijf vragen over de laatste grote ronde van het jaar, die vandaag van start gaat.

Wie is de kopman van Jumbo-Visma?

Jumbo-Visma haalt deze Vuelta twee raspaardjes van stal. Primoz Roglic won dit jaar de Giro d'Italia en Jonas Vingegaard zette de Tour de France naar zijn hand. Nu gaan ze samen proberen de unieke hattrick aan grote rondes compleet te maken. Is dat een risico, twee kapiteins op één schip?

Er valt simpelweg onmogelijk te kiezen. Vingegaard geldt momenteel als de beste ronderenner ter wereld, maar het is onzeker of hij zijn topvorm deze zomer heeft doorgetrokken. Bovendien beleeft drievoudig Vuelta-winnaar Roglic een ongekend seizoen. Hij won elke etappekoers waaraan hij deelnam en heeft uitgebreid naar deze Vuelta kunnen toewerken.

Een gedeeld kopmanschap dus, met opnieuw Sepp Kuss als meesterknecht. De koers zal vervolgens uitwijzen wie de beste is. Dat strijdplan kennen we van de Tour van 2022, toen Roglic en Vingegaard samen topfavoriet Tadej Pogacar de nek omdraaiden. De Sloveen is er ditmaal niet bij. En dat brengt ons bij de volgende vraag.

Jonas Vingegaard en Primoz Roglic vormden een tandem in de Tour van 2022. Foto: Getty Images

Kan iemand Jumbo-Visma van de eindzege afhouden?

De greep van Jumbo-Visma op het wielrennen wordt ieder jaar verstikkender. De komende weken moet Remco Evenepoel proberen de boel spannend te houden. Dat is de Vuelta-winnaar van vorig jaar natuurlijk wel toevertrouwd. De Giro leek dit seizoen zijn prooi, tot corona dat feestje verstierde. Nu zet 'De Aerokogel van Schepdaal' alles op een tweede rode trui aan de muur.

UAE Team Emirates stuurt - ook zonder Pogacar - een sterrenformatie de Spaanse wegen op. Het sensationele rondetalent Juan Ayuso is het speerpunt. De pas twintigjarige Spanjaard werd vorig jaar derde in de Vuelta en mikt nu op het hoogste treetje. Zijn ploeg is met João Almeida en Jay Vine aardig opgewassen tegen het Jumbo-Visma-geweld.

INEOS Grenadiers schuift oldtimer Geraint Thomas naar voren, Movistar vertrouwt zoals gewoonlijk op Enric Mas en BORA-hansgrohe zet in op Aleksandr Vlasov. Voor dit drietal lijkt het podium het hoogst haalbare.

Remco Evenepoel won vorig jaar de Vuelta. Foto: Getty Images

Wat mogen we verwachten van de Nederlanders?

De ogen zijn gericht op Thymen Arensman. De 23-jarige Gelderlander won vorig jaar de koninginnenrit in de Vuelta en zou zomaar top vijf kunnen rijden. Toch is zijn rol dezelfde als tijdens de afgelopen Giro. In de schaduw van kopman Thomas probeert Arensman hoog in het klassement te blijven staan. Vervolgens kijkt INEOS wanneer de Nederlandse troefkaart uitgespeeld kan worden.

Hou vooral ook Marijn van den Berg van EF Education-EasyPost in de gaten. Er zijn veel Van den Bergs (Marijn, Lars, Julius) in het Nederlandse wielrennen, maar Marijn heeft een stap richting de wereldtop gezet. De 24-jarige Utrechter is dodelijk in sprints van een uitgedund peloton. Op die manier won hij dit seizoen drie koersen, waaronder onlangs op WorldTour-niveau in de Ronde van Polen. Kijk niet gek op als Van den Berg ook in deze Vuelta toeslaat.

Wilco Kelderman, Dylan van Baarle en Robert Gesink hebben bij Jumbo-Visma een dienende rol. Van Jan Maas (Jayco), Boy van Poppel (Intermarché) en Julius van den Berg (EF) hoeven geen wonderen verwacht te worden. Jetse Bol (Burgos-BH) zal ook deze Vuelta goed zijn voor een paar lange ontsnappingen. Bauke Mollema (Lidl-Trek) en Wout Poels (Bahrain) gaan als sluwe vossen op jacht naar een ritzege.

Marijn van den Berg kan deze Vuelta zomaar een etappe winnen. Foto: Getty Images

Wanneer moet de televisie aan?

Zoals wel vaker is de Vuelta niet bepaald lief voor sprinters, die hier dan ook nauwelijks te bekennen zijn. Het begint vanavond met een ploegentijdrit in Barcelona en zondag wordt een etappe voor de punchers opgediend.

Maandag staat al de eerste serieuze klimproef op het menu. Ook in rit 6 (31 augustus), rit 8 (2 september), rit 13 (8 september), rit 14 (9 september), rit 17 (13 september) en rit 18 (14 september) duiken de renners het hooggebergte in.

Bij het aanwijzen van de koninginnenrit is het dubben tussen etappe 13 en etappe 17. De dertiende rit gaat over onder meer de Aubisque en finisht op de Tourmalet. De aanloop van de zeventiende etappe oogt iets eenvoudiger, maar de eindstreep ligt boven op de Angliru. Een Asturisch monster met stijgingspercentages die de renners 's nachts uit hun slaap houden.

Het is tegenwoordig helemaal hip om op de voorlaatste dag van een grote ronde een spektakeltocht door het middelgebergte te organiseren. De Vuelta volgt die trend. Omcirkel daarom ook zaterdag 16 september in de agenda. Er liggen die dag maar liefst tien beklimmingen op de renners te wachten. Niet al te lang en niet al te zwaar, maar het klassement kan nog volledig op z'n kop.

De Angliru is een beangstigende beklimming. Foto: Getty Images

Welke supertalenten gaan hun naam proberen te vestigen?

De Vuelta is traditioneel een debutantenbal. Ook dit jaar wemelt het van de toptalenten. Groupama-FDJ heeft goud in handen met de twintigjarige Franse springveren Romain Grégoire en Lenny Martinez. Hun ontwikkeling is spectaculair en overtreft die van de twintigjarige Britten Oscar Onley en Max Poole van Team dsm-firmenich.

Cian Uijtdebroeks is een nieuw Belgisch supertalent. De twintigjarige BORA-hansgrohe-renner wordt door optimistische landgenoten zelfs tot opvolger van Evenepoel gebombardeerd. Uijtdebroeks zelf zal een toptiennotering in het eindklassement vermoedelijk al prachtig vinden. Ook de veelbelovende Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic) en Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) debuteren in een grote ronde.

Als laatste stippen we Oier Lazkano aan. De alleskunner van Movistar is geen debutant en bovendien 'al' 23 jaar oud, maar mag zonder twijfel dé revelatie van dit seizoen worden genoemd. Lazkano deed de monden openvallen in voorjaarsklassieker Dwars door Vlaanderen en trok die stijgende lijn door. Kenners kijken handenwrijvend uit naar de Vuelta-deelname van de Spaanse kampioen.