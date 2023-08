Wiebes bezorgt Uttrup Ludwig flink baalmoment met sprintzege in Noorwegen

Lorena Wiebes heeft woensdag de eerste etappe van de Ronde van Scandinavië gewonnen. De Nederlandse van Team SD Worx was de snelste in de massasprint en verziekte daarmee het feestje van Cecilie Uttrup Ludwig.

Uttrup Ludwig was met een kleine 4 kilometer te gaan ontsnapt uit het peloton. De Deense nam een fraaie voorsprong in de straten van de Noorse finishplaats Halden en leek op weg naar de overwinning, maar ze werd enkele meters voor de eindstreep alsnog voorbijgesneld.

Uiteraard was het Wiebes die het vonnis velde. De 24-jarige Mijdrechtse is met enige afstand de beste sprinter ter wereld. Voormalig wereldkampioen Elisa Balsamo moest zich tevredenstellen met de tweede plek. De moegestreden Uttrup Ludwig kwam nog als derde over de finish.

Wiebes is door haar overwinning meteen de eerste leider in de Ronde van Scandinavië. Dankzij bonificatieseconden heeft ze een voorsprong van vier tellen op nummer twee Balsamo. Uttrup Ludwig staat derde.

Annemiek van Vleuten is een van de favorieten voor de eindzege van de Ronde van Scandinavië. De veertigjarige Vleutense is bezig aan haar afscheidstournee. Na de etappekoers in Noord-Europa rijdt ze in ieder geval nog de Simac Ladies Tour op eigen bodem.