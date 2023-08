Philipsen bevestigt status als sprintkoning met winst in Renewi Tour, Kooij derde

Jasper Philipsen heeft woensdag de eerste etappe van de Renewi Tour gewonnen. De Belg van Alpecin-Deceuninck was overtuigend de beste in de massasprint en onderstreepte daarmee dat hij momenteel de snelste renner ter wereld is.

In de straten van het Belgische Ardooie hield Philipsen enkele klinkende namen achter zich. Zijn landgenoot Tim Merlier finishte op gepaste afstand als tweede, terwijl het Nederlandse toptalent Olav Kooij dankzij sterke laatste meters als derde eindigde. De jonge Belg Arnaud De Lie werd vierde en Dylan Groenewegen kwam als vijfde over de streep.

De 25-jarige Philipsen bevestigde daarmee het beeld van de afgelopen Tour de France. 'Jasper Disaster' liet daarin met vier etappezeges zien dat er geen maat op hem staat. In de Renewi Tour zijn vrijwel alle internationale sprinttoppers aanwezig. Alleen Fabio Jakobsen rijdt een ander programma.

Door zijn overwinning in de eerste rit is Philipsen logischerwijs ook de eerste leider van de Renewi Tour. Alessandro Covi staat dankzij onderweg gesprokkelde bonificatieseconden tweede met twee tellen achterstand. Merlier bekleedt de derde positie in het algemeen klassement.

De naam Renewi Tour zal bij weinig wielerliefhebbers een belletje doen rinkelen. De etappekoers door België en Nederland ging voorheen door het leven als Eneco Tour, BinckBank Tour en Benelux Tour. Afvalverwerker Renewi is de nieuwe sponsor en naamgever van de wedstrijd.

De Renewi Tour duurt tot en met zondag. Donderdag staat er een individuele tijdrit door het Zeeuwse Sluis op het programma. Vrijdag is de koninginnenetappe rond de befaamde Muur van Geraardsbergen. De etappekoers werd viermaal door een Nederlander gewonnen: Lars Boom (2012), Niki Terpstra (2016), Tom Dumoulin (2017) en Mathieu van der Poel (2020).