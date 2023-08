Lotto Dstny ontslaat ploegleider Davis na beschuldigingen van online wangedrag

Lotto Dstny heeft dinsdag afscheid genomen van ploegleider Allan Davis. De 43-jarige Australiër kwam in de aanloop naar de Tour de France in opspraak nadat een vrouw hem had beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

"Wij gaan niet in op de details, maar hebben besloten om niet langer met Allan samen te werken", schrijft CEO Stéphane Heulot in een verklaring op de site. "We verlangen van onze medewerkers dat ze zich aan onze normen en waarden houden."

Davis werd er eerder dit jaar van beschuldigd dat hij een vrouw ongewenste berichten had gestuurd. Op sociale media verschenen screenshots van de berichten. Lotto Dstny greep in en besloot Davis tijdens de Tour thuis te laten. De wielerploeg startte na het incident een intern onderzoek.

Davis, die van 2001 tot 2014 profrenner was, was sinds het begin van 2022 in dienst bij de Belgische wielerploeg en was een belangrijke schakel in de begeleiding van topsprinter Caleb Ewan.