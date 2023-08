Van Poppel kan vroeg juichende Pedersen nét niet afstraffen in Hamburg

Danny van Poppel is er zondag net niet in geslaagd om de BEMER Cyclassics op zijn naam te schrijven. De Nederlander kwam in de WorldTour-koers in Hamburg net te laat om de vroeg juichende Mads Pedersen af te straffen.

Van Poppel probeerde Pedersen in de laatste meters nog voorbij te snellen, maar hij moest genoegen nemen met de tweede plaats. Elia Viviani, die in 2017, 2018 en 2019 triomfeerde in Hamburg, eindigde als derde.

De BEMER Cyclassics eindigt vrijwel altijd in een massasprint, maar Brandon McNulty wist dat ditmaal bijna te voorkomen. De Amerikaan behoorde tot een kopgroep van vier en ging in de slotkilometer alleen verder. Op 200 meter van de finish werd McNulty toch nog gepasseerd door het aanstormende peloton.

De 27-jarige Pedersen boekte zijn derde overwinning in twee dagen. Zaterdag won de Deen van Lidl-Trek zowel de afsluitende tijdrit als het eindklassement in de Ronde van Denemarken.

Pedersen was voor deze droomweek al aan een succesvol seizoen bezig. De wereldkampioen van 2019 won eerder dit jaar een etappe in zowel de Tour de France als de Giro d'Italia.