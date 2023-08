Roglic maakt vlak voor Vuelta indruk met eindzege in Ronde van Burgos

Primoz Roglic heeft zaterdag ook de Ronde van Burgos op zijn naam geschreven. De kopman van Jumbo-Visma stelde in de afsluitende bergetappe de eindzege veilig. Mads Pedersen schreef de Ronde van Denemarken op zijn naam.

Met de ritwinst bracht de 33-jarige Roglic zijn totaal in deze editie van de Ronde van Burgos op drie. Woensdag was hij met Jumbo-Visma de beste in de ploegentijdrit en een dag later sloeg hij zelf toe in de bergetappe naar Villarcayo.