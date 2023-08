Jakobsen mag weer juichen in Denemarken, Roglic leidt nog steeds in Spanje

Fabio Jakobsen heeft vrijdag zijn tweede ritzege in de Ronde van Denemarken geboekt. De sprinter van Soudal Quick-Step was de snelste in de massasprint. In de Ronde van Burgos is Primoz Roglic nog steeds de grootste kanshebber op de eindzege.

De 26-jarige Jakobsen had na 178 kilometer koers van Kalundborg naar Bagsvaerd de beste benen. Hij klopte de Deen Mads Pedersen (tweede) en de Italiaan Luca Colnaghi (derde) in de sprint.

De Nederlander schreef woensdag al de tweede etappe in de Ronde van Denemarken op zijn naam. In de openingsrit werd hij tweede. De Deen Mattias Skjelmose behield vrijdag de leiding in het algemeen klassement. De Ronde van Denemarken eindigt zaterdag met een individuele tijdrit.

Jakobsen rijdt in Denemarken zijn eerste wedstrijd sinds zijn opgave in de Tour de France in juli. De sprinter besloot niet meer van start te gaan in de twaalfde etappe, omdat hij te veel last had van de verwondingen als gevolg van een valpartij eerder in de Tour.