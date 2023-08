Dreun voor veldrijder Aerts: Belg blijft twee jaar geschorst na positieve test

De internationale wielerbond UCI heeft vrijdag het beroep van veldrijder Toon Aerts afgewezen en hem definitief voor twee jaar geschorst na een positieve dopingtest vorig jaar. De schorsing van de Belg gaat met terugwerkende kracht in op 16 februari 2022.

De resultaten van Aerts tussen 19 januari 2022 - de datum waarop hij de positieve test aflegde - tot 5 februari 2022 zijn geschrapt. De 29-jarige renner heeft nog de mogelijkheid om in beroep te gaan bij het internationale sporttribunaal CAS.

Aerts testte bij een dopingcontrole buiten de wedstrijden om positief op het verboden middel letrozol metaboliet. Dit is een middel dat onder meer wordt gebruikt bij de nabehandeling van kankerpatiënten. Het remt de afbraak van testosteron en anabole steroïden.

Zelf beweerde Aerts het product niet bewust te hebben genomen. De Europees kampioen van 2016 zei dat een kleine hoeveelheid van het middel in zijn bloed terecht was gekomen door voeding of een gecontamineerd voedingssupplement.

Toon Aerts op het podium bij het EK 2016 naast Mathieu van der Poel (zilver) en Wout van Aert (brons). Foto: Getty Images

Aerts mist EK en WK

Aerts belegde in december vorig jaar een persconferentie om zijn onschuld te bewijzen. "Het was een hel om de straf aan mijn ouders, mijn vriendin, mijn broer en iedereen te vertellen. Dit is een veel te zware straf voor iemand die zichzelf recht in de spiegel kan aankijken."

Het antidopingtribunaal van de UCI oordeelt dat Aerts niet heeft kunnen aantonen hoe de verboden stof in zijn lichaam was gekomen. Hij zit sinds september 2022 zonder ploeg, nadat de samenwerking met Baloise Trek Lions in onderling overleg werd beëindigd.