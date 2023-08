Koninginnenritwinnaar Arensman gaat met INEOS mee naar Vuelta

Thymen Arensman is door zijn ploeg INEOS Grenadiers opgenomen in de selectie voor de 78e editie van de Vuelta a España. De 23-jarige Nederlander, die vorig jaar de koninginnenrit won, geldt als knecht van kopman Geraint Thomas.

Arensman, die in mei nog zesde werd in de Giro d'Italia, gaat in Spanje zijn tweede grote ronde rijden in dienst van INEOS. Vorig jaar won hij in dienst van Team DSM de koninginnenrit op Sierra Nevada, waarna hij als zesde eindigde in het algemeen klassement.

De Nederlander rijdt in Spanje zijn zesde grote ronde in zijn loopbaan. "Om in mijn eerste jaar bij INEOS gelijk twee grote rondes te rijden is echt een eer. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen", zegt Arensman.

Naast Arensman en Thomas staan ook Egan Bernal, Jonathan Castroviejo, Laurens De Plus, Omar Fraile, Filippo Ganna en Kim Heiduk namens INEOS aan de start van de Ronde van Spanje.