Teruggekeerde Roglic slaat fraaie dubbelslag in Ronde van Burgos

Primoz Roglic heeft donderdag een dubbelslag geslagen in de derde etappe in de Ronde van Burgos. De herstelde Sloveen greep de ritzege en nam de leiding over in het algemeen klassement.

Roglic was de sterkste in de bergrit over 183 kilometer, met onderweg zes beklimmingen. De renners moesten onder meer de Picón Blanco over, een col van bijna 1.500 meter hoogte.

Op de Picón Blanco ontstond na een aanval van Adam Yates een kopgroep van vier man, onder wie Roglic. De Sloveen bleek uiteindelijk in finishplaats Villarcayo de sterkste. Hij nam de leiderstrui over van zijn Hongaarse teamgenoot Attila Valter.

Voor de 33-jarige Roglic is de Ronde van Burgos de eerste koers sinds zijn eindzege in de Giro d'Italia eind mei. De Sloveen bereidt zich in Burgos voor op de Ronde van Spanje, die over ruim een week begint. Roglic won de Vuelta in 2019, 2020 en 2021.