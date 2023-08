Jumbo-Visma schorst Duits talent Hessmann na positieve dopingtest

Jumbo-Visma heeft Michel Hessmann woensdag voorlopig geschorst. De Duitser werd twee maanden geleden bij een dopingcontrole buiten de koers om positief getest op een vochtafdrijvend middel dat in een medicijn zat.

"Het betrof een controle buiten wedstrijden om op 14 juni in Duitsland", meldt Jumbo-Visma op X, voorheen Twitter. "Het aangetroffen middel is een diuretisch geneesmiddel. We wachten de resultaten van verder onderzoek af. Michel is tot nader order geschorst door de ploeg."