Jakobsen wint in Denemarken, Jumbo-Visma snelste bij ploegentijdrit in Burgos

Fabio Jakobsen heeft woensdag de tweede etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Nederlander was overtuigend de sterkste in de massasprint. In de Ronde van Burgos was Jumbo-Visma veruit de snelste in een ploegentijdrit.

De 26-jarige Jakobsen liet de Noor Søren Waerenskjold en de Deen Søren Kragh Andersen na 163,6 kilometer van Kjellerup naar Silkeborg meer dan een fietslengte achter zich.

Voor Jakobsen betekende het zijn eerste overwinning sinds half juni, toen hij twee ritten in de Ronde van België won. Eerder dit jaar schreef hij ook onder meer een etappe in Tirreno-Adriatico op zijn naam.

Dinsdag moest Jakobsen in de openingsrit nog genoegen nemen met de tweede plaats. De Gelderlander zag de in de finale gedemarreerde Waerenskjold toen met de zege aan de haal gaan.

In het algemeen klassement staat Jakobsen tweede met zes seconden achterstand op Waerenskjold. De Ronde van Denemarken gaat donderdag verder met een heuvelachtige rit over 209 kilometer van Vejen naar Vejle en eindigt zaterdag.

Jakobsen rijdt in Denemarken zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour een maand geleden. De sprinter van Soudal Quick-Step ging toen niet meer van start in de twaalfde etappe, omdat hij te veel last had van de verwondingen als gevolg van een zware valpartij.

Jumbo-Visma hield de concurrentie ver achter zich in de ploegentijdrit in Burgos. Foto: Getty Images

IJzersterk Jumbo-Visma en Roglic winnen ploegentijdrit in Burgos

In de Ronde van Burgos legde Jumbo-Visma de 13,1 kilometer lange tijdrit van Oña naar Poza de la Sal af in 14 minuten en 38 seconden. Daarmee haalde de Nederlandse formatie een gemiddelde snelheid van maar liefst 53,658 kilometer per uur.

De ploeg van Jumbo-Visma bestond uit Primoz Roglic, Robert Gesink, Koen Bouwman, Edoardo Affini, Gijs Leemreize, Jan Tratnik en Attila Valter. Movistar eindigde op negentien seconden als tweede en BORA-hansgrohe werd op een halve minuut derde.

In het algemeen klassement neemt Valter de leiding over van de Colombiaan Juan Sebastián Molano. Roglic, Tratnik en Bouwman hebben dezelfde tijd als de Hongaar. Molano sprintte dinsdag op overtuigende wijze naar de zege in de openingsrit.

Roglic rijdt in Burgos zijn eerste koers sinds zijn eindzege in de Giro d'Italia eind mei. De Sloveen bereidt zich voor op de Vuelta a España, die op 26 augustus begint met een ploegentijdrit door Barcelona. Eerder werkte hij een hoogtestage af ter voorbereiding op de Ronde van Spanje.