Soudal Quick-Step haalt met Landa belangrijke helper voor Evenepoel in Tour

Soudal Quick-Step heeft zich woensdag versterkt met Mikel Landa. De 33-jarige klimmer, die overkomt van Bahrain Victorious, zal bij de Belgische equipe voornamelijk in dienst gaan rijden van Remco Evenepoel.

Landa eindigde zowel in 2015 als in 2022 als derde in de Giro d'Italia. In de Tour de France legde hij twee keer beslag op de vierde plaats: in 2017 en 2020. Dit seizoen maakte de Bask in het voorjaar nog indruk met een tweede plaats in de Ronde van Baskenland, maar stelde hij in de Tour teleur met een negentiende plek.