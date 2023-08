Jakobsen tweede in Ronde van Denemarken bij eerste koers sinds opgave in Tour

Fabio Jakobsen is dinsdag tweede geworden in de openingsrit van de Ronde van Denemarken. Voor de Nederlander was het zijn eerste koers sinds zijn opgave in de Tour de France. In de Ronde van Burgos maakte Primoz Roglic zijn rentree.

Jakobsen won na 169,9 kilometer van en naar Aalborg op zes seconden de sprint om de tweede plaats en liet de Deen Mads Pedersen achter zich. Het flink uitgedunde peloton kwam zes seconden te laat om de Noor Søren Waerenskjold, die in de finale was weggereden, te achterhalen.

Een maand geleden gaf de 26-jarige Jakobsen op in de Tour. De sprinter van Soudal Quick-Step ging niet meer van start in de twaalfde etappe, omdat hij te veel last had van de verwondingen als gevolg van een zware valpartij.

In het algemeen klassement staat Jakobsen logischerwijs ook tweede. Hij heeft tien seconden achterstand op Waerenskjold, die zijn derde zege van het seizoen boekte. De 23-jarige renner van Uno-X Pro Cycling won eerder dit jaar een etappe in de Ronde van België en in de Ronde van Saoedi-Arabië.

De Ronde van Denemarken duurt tot en met zaterdag. De rittenkoers gaat woensdag verder met een heuvelachtige etappe over 163,6 kilometer van Kjellerup naar Silkeborg.

Primoz Roglic (rechts) reed in Spanje zijn eerste koers sinds eind mei. Foto: Getty Images

Roglic maakt rentree in Ronde van Burgos

In de Ronde van Burgos eindigde Roglic in het peloton in de openingsrit over 161 kilometer van Villalba de Duero naar Burgos. De kopman van Jumbo-Visma kwam voor het eerst in actie sinds zijn eindzege in de Giro d'Italia eind mei.

Roglic bereidt zich in Burgos voor op de Vuelta a España, die op 26 augustus begint met een ploegentijdrit door Barcelona. De Sloveen werkte eerder een hoogtestage af ter voorbereiding op de Ronde van Spanje.

De eerste etappe in Burgos werd gewonnen door Juan Sebastián Molano. De Colombiaan was veruit de sterkste in de massasprint. Molano bleef de Spanjaard Iván García Cortina en de Italiaanse Jumbo-Visma-renner Edoardo Affini voor.