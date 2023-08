Jumbo-Visma legt veelzijdige Amerikaan Jorgenson voor drie jaar vast

Jumbo-Visma heeft zich versterkt met Matteo Jorgenson. De Amerikaanse renner komt over van Movistar en tekende dinsdag een contract voor drie jaar bij de Nederlandse wielerploeg.

De 24-jarige Jorgenson is een veelzijdige renner die op vrijwel alle terreinen uit de voeten kan. Zo liet hij zich dit seizoen zien in de voorjaarsklassiekers met de vierde plaats in de E3 Saxo Classic en de negende plaats in de Ronde van Vlaanderen. Ook werd de Movistar-renner tweede in de Ronde van Romandië.