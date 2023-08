Van Vleuten neemt zwaaiend afscheid van WK wielrennen: 'Voelde als ereronde'

Annemiek van Vleuten speelde zondag ook bij haar laatste WK wielrennen een hoofdrol. Door een lekke band kon de titelverdediger niet meedoen aan de strijd om de medailles, maar ze had wel alle tijd om afscheid te nemen van het publiek.

Eigenlijk is de wegrit in Glasgow typerend voor haar carrière, zegt Van Vleuten met een lach. "Altijd een heleboel drama. Vooral als ik in het oranje rijd. Dan lijk ik het aan te trekken als een magneet."

Het was deze keer niet een zware valpartij in leidende positie, zoals bij de Olympische Spelen van 2016 in Rio de Janeiro. Of een succesvolle aanval in de laatste kilometer ondanks een breukje in haar elleboog, zoals vorig jaar bij de WK-wegrit in het Australische Wollongong.

In Schotland is het materiaalpech die Van Vleutens koers dramatisch maakt. Op 65 kilometer van de finish moet de veertigjarige Nederlandse twee keer van fiets wisselen, waardoor ze aan een welhaast onmogelijke achtervolging moet beginnen.

"Ik dacht op dat moment: mijn wedstrijd is voorbij", zegt de viervoudig wereldkampioene. "Maar ik ben blij dat ik ben blijven strijden en weer kon aansluiten bij de eerste groep."

Ook dat is kenmerkend voor de succesvolle loopbaan van Van Vleuten: nooit opgeven. "Op dit WK-parcours heb ik eigenlijk niemand zien terugkomen na pech", zegt de Nederlandse bondscoach Loes Gunnewijk. "Maar zij presteert dat wel. Dat is Annemiek. Ook vandaag reed ze weer als een jakhals."

Lekke band maakte einde aan ambities Van Vleuten

Van Vleuten kan door haar knappe herstel nog belangrijk kopwerk doen voor Demi Vollering. In de finale hoort ze zelfs tot de zeven koplopers, maar dan slaat de pech nog een keer toe. Een lekke band bij het ingaan van de laatste ronde maakt een einde aan haar podiumambities.

"Dat was natuurlijk ontzettend balen, want ik zat in een mooie groep met goede kansen voor Nederland. Maar ik ben wel goed geworden in het accepteren van dingen waar ik zelf geen controle over heb. Dus ook nu heb ik snel de knop omgezet."

Van Vleuten besluit om te gaan genieten van de laatste 15 kilometer uit haar WK-carrière. "Ik kon echt merken dat het publiek zich realiseerde dat dit mijn laatste wereldkampioenschappen waren. Het was heel speciaal, het applaus en al die mensen die voor mij aan het juichen waren. Het voelde als een ereronde."

Van Vleuten komt zwaaiend naar de fans over de finish. Met een achtste plek, op bijna drie minuten van winnares Lotte Kopecky, tekent ze voor haar zesde toptienuitslag op een WK.

"Ik vertrek met opgeheven hoofd uit Glasgow. Want ik heb alles gedaan wat ik wilde en kon doen voor het Nederlandse team. Ik ben blij dat ik echt heb kunnen koersen op mijn laatste WK."

Uitslag wegrit WK Lotte Kopecky (Bel) 4.02,12 Demi Vollering (Ned) +0,07 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) +0,07 Marlen Reusser (Zwi) +0,12 Christina Schweinberger (Oos) +0,34 Elizabeth Deignan (GB) +0,34 Elise Chabbey (Zwi) +1,24 Annemiek van Vleuten (Ned) +2,48 Riejanne Markus (Ned) +3,51 Mavi Garía (Spa) +4,05

Wanneer neemt Van Vleuten afscheid?

Over een maand neemt Van Vleuten definitief afscheid. De Nederlandse rittenkoers Simac Ladies Tour zal haar laatste wedstrijd als prof zijn. Daarna is het echt klaar, ook al is het duidelijk dat ze nog steeds bij de beste rensters van het peloton hoort.

"Annemiek was vandaag gewoon weer heel goed. Maar ik denk niet dat we haar zo ver krijgen om nog een jaartje door te gaan", zegt Gunnewijk met een lach.

"Ik had het haar ontzettend gegund dat ze nog één keer echt had kunnen meedoen om de wereldtitel. Maar ook dit was een heel mooie manier om afscheid te nemen van dit podium."

