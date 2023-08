Vollering blij met WK-zilver: 'Als ik Kopecky tegenkom, gaan we het samen vieren'

Demi Vollering ging zondag voor de wereldtitel in de WK-wegrit, maar ze liep in Glasgow tegen een ijzersterke Lotte Kopecky aan. De Nederlandse kopvrouw kon prima leven met zilver, ook omdat ze ploegmaat Kopecky het goud gunt.

Amper een minuut na de finish van de slopende wegkoers vindt Vollering door een woud van camera's en fotografen de vrouw die ze op deze zondag in Schotland op geen enkele manier kon lossen. "Je bent gewoon fucking wereldkampioen", roept de Zuid-Hollandse, terwijl ze Kopecky omhelst.

De 26-jarige Vollering en de één jaar oudere Belgische Kopecky zijn al bijna twee jaar ploeggenoten bij SD Worx. In die periode zijn ze goede vriendinnen geworden. Maar bij de WK waren ze voor één keer rivalen. Concurrenten die zoals verwacht het beeld van de wegrit bepaalden. Kopecky bleek na 154 kilometer duidelijk de beste.

"Ik vind het supermooi voor Lotte dat ze de wereldtitel heeft gepakt", zegt Vollering na de podiumceremonie. "Er lag heel veel druk op haar, omdat ze werd gezien als de topfavoriet. Dat is pittig, maar ze was enorm sterk vandaag. Veruit de sterkste van iedereen. Toen ze op 5 kilometer van de finish wegreed, moesten we allemaal passen."

Vollering had zeker geen antwoord op de versnelling van de Vlaamse. De winnares van de Tour de France Femmes reed door een knappe sprint nog wel naar de tweede plek. "Ik ben heel blij met deze zilveren medaille. Het was echt een heel zware koers en dit was voor mij het hoogst haalbare in het vrouw-tegen-vrouwgevecht."

"Het helpt natuurlijk ook dat ik Lotte heel graag zie, zoals ze dat in België zeggen. Als ik haar vanavond op een feestje tegenkom, dan gaan we dit succes zeker samen vieren."

Uitslag wegrit WK Lotte Kopecky (Bel) 4.02,12 Demi Vollering (Ned) +0,07 Cecilie Uttrup Ludwig (Den) +0,07 Marlen Reusser (Zwi) +0,12 Christina Schweinberger (Oos) +0,34 Elizabeth Deignan (GB) +0,34 Elise Chabbey (Zwi) +1,24 Annemiek van Vleuten (Ned) +2,48 Riejanne Markus (Ned) +3,51 Mavi Garía (Spa) +4,05

Pech voor Van Vleuten helpt Nederland niet

Toen Riejanne Markus in het tweede deel van de koers om zich heen keek, zag ze alleen maar vrouwen die het ontzettend zwaar hadden. "Ik zei meteen tegen Demi: 'Iedereen voelt zich slecht vandaag, behalve Kopecky. Dus je weet wie je in de gaten moet houden'", vertelt de Nederlandse kampioene tijdrijden.

De Nederlandse vrouwen hadden op papier de sterkste WK-ploeg. Het plan was om die kracht in de breedte te gebruiken om Kopecky zoveel mogelijk te vermoeien. "We wilden haar uitlokken doordat ze achter aanvallen van ons aan moest", zegt bondscoach Loes Gunnewijk. "En dan moest Demi er in de finale overheen gaan."

Het hielp niet dat het oranje team al snel een paar belangrijke pionnen verloor. Joker en topsprinter Lorena Wiebes was nog niet fit na ziekte en stapte vroeg af. Drievoudig wereldkampioene Marianne Vos had ook geen goede dag en Mischa Bredewold moest afhaken door een valpartij. "Dat was allemaal niet ideaal", zegt Gunnewijk met een flauwe glimlach.

In de finale was Nederland toch de enige ploeg met meer dan één renster in de kopgroep. Maar dat voordeel verdween toen titelverdediger Annemiek van Vleuten aan het einde van de voorlaatste ronde een lekke band kreeg. "Dat was echt balen", zegt Vollering. "Als Annemiek en ik in de laatste ronde met z'n tweetjes waren geweest, dan hadden we heel mooi de teamtactiek kunnen uitspelen."

Gunnewijk: "Natuurlijk hoop je geen pech te krijgen op een cruciaal moment. Maar aan als-danvragen hebben we helaas niks. Kopecky was gewoon in supervorm vandaag. Ze heeft haar favorietenstatus helemaal waargemaakt. Dat is ontzettend knap."