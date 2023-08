Vollering verliest strijd van ploeggenoot Kopecky en eindigt wegrit met WK-zilver

Demi Vollering is er zondag niet in geslaagd om haar succesvolle seizoen te bekronen met een wereldtitel. Bij de wegwedstrijd in Glasgow moest de Nederlandse de titel notabene aan haar SD Worx-ploeggenoot Lotte Kopecky laten.

Vollering eindigde op zo'n 8 seconden van Kopecky, met wie ze dit seizoen indruk maakte in dienst van SD Worx. Vollering won vorige maand nog de Tour de France. In diezelfde rittenkoers reed Kopecky na de winst van de eerste etappe lang in het geel.

Tweevoudig wereldkampioen Annemiek van Vleuten kon door tegenspoed niet meedoen om de titel. Ze had op zo'n 65 kilometer voor de finish al eens materiaalpech en bij het ingaan van de laatste ronde in Glasgow moest ze opnieuw van fiets wisselen.

Na het tweede materiaalpech slaagde Van Vleuten er niet nog eens in om terug te komen in de groep met favorieten. Ze eindigt haar carrière zodoende met twee wereldtitels op de weg. Dit was namelijk haar laatste WK-deelname.

De wegwedstrijd van Loch Lomond naar Glasgow had een lengte van 154,1 kilometer. Na zo'n 70 kilometer arriveerden de rensters in Glasgow, waar zes rondes van 14,3 kilometer werden gefietst. Op dat deel van het parcours maakte Mathieu van der Poel vorige week het verschil op weg naar zijn wereldtitel.