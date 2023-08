Twee grote mountainbikewedstrijden, twee grote teleurstellingen voor Mathieu van der Poel. Toch peinst de 28-jarige Nederlander er na zijn vroege val bij de WK niet over om te stoppen met de crosscountry. "Ik ga bewijzen dat deze combinatie mogelijk is."

Gerben de Knegt wilde niet meteen belerend doen. Maar na het eerste trainingsrondje van Van der Poel op het lastige WK-parcours in het Schotse Glentress Forest had de bondscoach wel een dringende tip voor de kersverse wereldkampioen op de weg: "Mathieu, zet nou toch een keer zo'n 'dropper' op je fiets."

Met een 'dropper post' kunnen mountainbikers al fietsend met een knopje op hun stuur de hoogte van hun zadel verstellen. Simpel gezegd: in een afdaling gaat het zadel omlaag en in een klim omhoog. Het zorgt voor meer controle op de vele technische passages van een crosscountryparcours.

Daarom gebruiken praktisch alle toppers in het mountainbiken het systeem al jaren. "Maar Mathieu had er tot afgelopen maandag nog nooit mee gereden", zegt De Knegt. "Terwijl zo'n 'dropper' absoluut helpt, zeker op dit parcours. Daar kwam Mathieu deze week ook wel achter."

Waarom blijft Van der Poel mountainbiken?

De Knegt wil er maar mee zeggen: Van der Poel komt van heel ver op de mountainbike. De kopman van Alpecin-Deceuninck reed na de deceptie op de Olympische Spelen van Tokio - hij viel hard door een foute inschatting bij een sprong - geen wedstrijd meer op de fiets met de dikkere banden. Tot deze week had hij zelfs meer dan een jaar niet op de MTB gezeten.

Veel (Nederlandse) wielervolgers vragen zich daarom af wat Van der Poel te zoeken heeft op die mountainbike. Die geluiden zullen alleen maar aanzwellen na zijn vroege en ongelukkige valpartij zaterdag bij de WK in Schotland. De wedstrijd was nog geen drie minuten oud toen 'MVDP' weggleed in een simpele bocht.

Het is weer een flinke domper, erkent Van der Poel, nadat hij in de camper van zijn ploeg is behandeld aan zijn wonden. Maar het is voor hem geen aanleiding om de mountainbike vaarwel te zeggen. Integendeel.

"Ik ben er deze week weer achter gekomen hoe leuk ik het vind om te mountainbiken. Dus ik ga er zeker niet mee stoppen", zegt hij. "Natuurlijk moet ik dit even laten bezinken. Maar het blijft mijn doel om in Parijs aan de mountainbikewedstrijd mee te doen. Daar zal ik het tegendeel moeten bewijzen aan de mensen die zeggen dat het niet kan. Dat heb ik in mijn carrière al wel vaker gedaan. Dus ik haal hier weer energie uit."

Daan de Ridder is wielerverslaggever Daan verslaat het 'Super WK' wielrennen voor NU.nl vanuit Glasgow. Lees hier meer van zijn verhalen.

'Van der Poel kiest niet altijd de makkelijkste weg'

Philip Roodhooft hoeft niet lang na te denken over de vraag waarom Van der Poel wél moet blijven mountainbiken. "Omdat hij het graag doet", zegt de manager van Alpecin-Deceuninck. "Dat lijkt me de belangrijkste reden."

De Belg werkt al meer dan tien jaar met Van der Poel. Hij en zijn broer Christoph hebben het uithangbord van hun ploeg altijd alle ruimte gegeven om te doen wat hij wilde. Veldrijden combineren met de weg én de mountainbike? Geen enkel probleem.

Vaak leverde die aanpak succes op, zoals afgelopen zondag toen Van der Poel voor het eerst wereldkampioen op de weg werd. Teleurstellingen zijn er ook genoeg geweest. Maar die zijn nooit aanleiding geweest om te luisteren naar de critici die vinden dat de alleskunner scherpere keuzes moet maken.

"Als er iemand is die kan zeggen dat het op een andere manier kan in het wielrennen, dan is het Mathieu van der Poel wel", stelt Roodhooft. "Hij heeft heel veel dingen gedaan waarvan mensen zich afvroegen waarom het zo moest, maar die uiteindelijk tot iets heel moois geleid hebben."

"Ik vind juist dat het Mathieu siert dat hij niet de gemakkelijkste weg wil kiezen. Hij had kunnen zeggen: 'Ik heb mijn titel op de weg binnen, dus dit WK mountainbike hoeft niet meer.' Maar dat deed hij niet. Ik denk dat de wielerwereld blij moet zijn met zo'n sportman. Iemand die niet opgeeft als het moeilijk wordt."

Wat kan Van der Poel in Parijs?

De Knegt twijfelt er niet aan of Van der Poel volgend jaar in Parijs nog steeds wil mountainbiken. En of de Europees kampioen van 2019 dan mee kan doen om de medailles. "Mathieu heeft al heel veel dingen gedaan die niet konden", zegt de bondscoach.

"Natuurlijk heb ik vandaag wel even 'gegodverd' toen hij viel. Maar Mathieu heeft in het verleden al dik bewezen dat hij, als hij op zijn best is, ook op de mountainbike voor de winst kan meedoen."

De Knegt erkent dat de zeer korte voorbereiding van Van der Poel op deze WK problematisch is, zeker gezien de uitkomst. "We gaan nog eens goed kijken hoe zijn weg naar Parijs eruit moet zien. Ik zie hem natuurlijk graag vaker op de mountainbike. Maar we weten allemaal dat hij ook geweldig is op de weg. Die combinatie is lastig, dus daar moeten we over nadenken. Maar uiteindelijk beslist Mathieu zelf wat hij wil doen."