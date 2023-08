Van der Poel kan unieke trilogie vergeten na vroege val op WK mountainbike

De jacht van Mathieu van der Poel op de wereldtitel bij het mountainbike en daarmee een unieke trilogie is zaterdag uitgelopen op een teleurstelling. De Nederlander kwam in het Schotse Glentress Forest kort na de start ten val en kon de race niet vervolgen.

De 28-jarige Van der Poel gold als een van de kanshebbers op de wereldtitel, nadat hij afgelopen zondag voor het eerst wereldkampioen op de weg was geworden. Hij is tevens regerend wereldkampioen veldrijden. Goud als mountainbiker zou een unieke trilogie hebben betekend, maar dat kon Van der Poel dus snel vergeten.

Van der Poel ging zaterdag in een van de eerste bochten in de korte startronde onderuit. Hij bleef even liggen en al snel was duidelijk dat de WK voor hem voorbij was.