WK-duel tussen ploeggenoten Vollering en Kopecky? 'Dat lijkt me heel grappig'

Demi Vollering en Lotte Kopecky zijn het hele jaar ploeggenoten. Behalve zondag. Bij de wegrit van de WK wielrennen in Glasgow kan het zomaar een duel worden tussen de Nederlandse en de Belgische, die de twee topfavorieten zijn.

In de groepsapp van SD Worx kwamen de afgelopen week veel felicitaties en smileys langs voor Kopecky, die bij de WK baanwielrennen twee keer goud en één keer brons veroverde. "Ja, ik heb ook gewoon gereageerd", zegt Vollering met een lach.

Als ploeggenoten hielden Vollering en Kopecky het vrouwenpeloton dit seizoen vaak in een ijzeren greep. Twee weken geleden eindigden ze nog respectievelijk als eerste en tweede in de Tour de France Femmes.

Maar zondag zullen ze heel even concurrenten zijn. En op papier zijn ze de grootste kanshebbers voor het veroveren van de regenboogtrui op het explosieve en technische rondje in het centrum van Glasgow.

"Lotte is een ploeggenoot die ik graag mag. Dat maakt dit soort wedstrijden altijd lastig", zegt Vollering. "Maar dat betekent niet dat ik minder gelukkig was toen ik haar zag winnen op de baan. En als ze zondag wint, zal ik ook blij zijn voor haar. Al zou het dan natuurlijk heel zuur zijn voor mij."

De Nederlandse WK-selectie Demi Vollering

Annemiek van Vleuten

Marianne Vos

Lorena Wiebes

Riejanne Markus

Mischa Bredewold

Shirin van Anrooij

Loes Adegeest

Wat wonnen Vollering en Kopecky dit jaar?

De 26-jarige Vollering was dit jaar al de beste in de eendagswedstrijden Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. De één jaar oudere Kopecky schreef Omloop Het Nieuwsblad, Nokere Koerse en de Ronde van Vlaanderen op haar naam.

Veel wielervolgers denken daarom dat de WK-wegrit een tweestrijd kan worden tussen het duo van SD Worx. "Het zal heel gek zijn om tegen Lotte te moeten koersen. Wij rijden natuurlijk nooit echt tegen elkaar", vertelt Vollering.

"Maar eigenlijk kijk ik er erg naar uit. Lotte is een geweldige renster. Dus stiekem wil ik wel graag van haar winnen. Het maakt me misschien zelfs nog wat gretiger, die strijd met haar. En ik denk dat zij dat andersom ook heeft. Het lijkt me heel grappig als we zondag samen vooruit zouden rijden. Ik denk dat ik dan wel even moet lachen."

Kopecky noemt Vollering een goede vriendin. "Maar zondag rijden we in een ander shirt. Dan gaat ieder vol voor zijn eigen doel. Ik hoop uiteraard om wereldkampioen te kunnen worden. Het zou de absolute bekroning zijn van een superjaar."

Kan Vollering het voorbeeld van Van der Poel volgen?

Vollering heeft afgelopen zondag het grootste deel van de wegrit bij de mannen op tv gekeken. Ze heeft dus gezien hoe Mathieu van der Poel de winst naar zich toetrok: met een verschroeiende demarrage in de voorlaatste ronde.

"Het gaat lastig worden om Lotte op die manier te lossen, want zij is ook heel goed op die explosieve en korte klimmetjes", zegt de Zuid-Hollandse. "Ik weet nog niet zo goed hoe ik Lotte ga verslaan. Dat zal ik echt in de koers moeten aanvoelen. Ik heb in ieder geval erg veel mazzel dat we een heel goed team hebben."

Vollering is volgens iedereen in het Nederlandse kamp de onbetwiste kopvrouw in Glasgow. Maar met titelverdediger Annemiek van Vleuten, drievoudig wereldkampioene Marianne Vos en topsprinter Lorena Wiebes heeft bondscoach Loes Gunnewijk nog een paar zeer sterke troeven.

"De meiden zullen mij gaan ondersteunen. Het is fijn dat die hiërarchie duidelijk is", zegt Vollering. "Maar het zou stom zijn als we zouden zeggen: we hebben maar één plan en dat is plan-Demi. We moeten zeker gebruikmaken van ons supersterke blok."

De WK-wegrit voor vrouwen start zondag om 13.00 uur Nederlandse tijd in Loch Lomond. De finish van de 154 kilometer lange koers is rond 17.00 uur in Glasgow.