Pieterse dacht alleen aan winnen bij WK mountainbike: 'Maar brons is echt knap'

Puck Pieterse dacht de afgelopen dagen alleen aan de wereldtitel, na een dominant debuutseizoen op het hoogste niveau in het mountainbiken. Het duurde daarom even voordat de 21-jarige Nederlandse zaterdag in Schotland blij kon zijn met brons.

In de eerste ronde keihard wegrijden bij de concurrentie, twintig seconden voorsprong pakken en vervolgens goud winnen. Dat was het enige plan waar Pieterse in aanloop naar haar WK-debuut bij de elite over wilde praten.

Bondscoach Gerben de Knegt probeerde de druk nog wat weg te houden bij zijn jonge kopvrouw. Er zijn nog andere scenario's mogelijk, zei hij. Je wedstrijd is niet meteen voorbij als je in een groepje terechtkomt. Of als je niet de beste blijkt te zijn.

"Ik heb de hele week tegen Puck gezegd: 'Je seizoen is al heel mooi. Als je hier een goede koers rijdt, is het prima'", vertelt De Knegt. "Toen zag ik wel dat zij dacht: wat lul jij nou? Dat vind ik natuurlijk ook wel weer mooi. Het siert Puck dat ze hier kwam om te winnen. Maar de derde plek was vandaag echt het hoogst haalbare. Echt heel knap dat dat haar gelukt is."

Pieterse moest op het lastige parcours in Glentress Forest al in de eerste ronde de Françaises Pauline Ferrand-Prévot (goud) en Loana Lecomte (zilver) laten gaan. Na een mooi duel met de Oostenrijkse Mona Mitterwallner stelde de Utrechtse in de laatste kilometer wel een podiumplek veilig.

Direct na de finish waren er tranen bij Pieterse, die bijna anderhalve minuut na Ferrand-Prévot over de streep kwam. "Dat zal vooral uit frustratie zijn geweest", zegt De Knegt. "Omdat het niet gelukt was om te winnen. Maar dat gebeurt wel vaker bij Puck. Dan moet haar prestatie nog een beetje indalen. Wat mij betreft is deze bronzen medaille een bevestiging van haar kunnen."

Pieterse won drie wereldbekers en het EK

Pieterse is een half uur na de koers inderdaad al een stuk minder chagrijnig. "Ik mag tevreden zijn dat ik nog naar het brons heb kunnen rijden", zegt ze na de podiumceremonie. "Op mijn eerste WK bij de elite, terwijl ik nóg een jaar bij de beloften had mogen meedoen."

Die context maakt de medaille van Pieterse speciaal. Net als het feit dat ze pas de tweede Nederlandse vrouw is met een podiumplek bij het WK op het olympische onderdeel crosscountry, na Anne Terpstra (zilver in 2021).

Maar Pieterse heeft ook laten zien dat ze tot meer in staat is dan brons. Ze domineerde dit seizoen bij het mountainbiken, met drie wereldbekerzeges en de Europese titel in het Poolse Krakau. Daarom vond ze het tijdens de koers niet makkelijk om te schakelen naar een strijd om 'slechts' de derde plek

"Dat was mentaal zeker zwaar", erkent Pieterse. "Mijn doel was om snel de kop te pakken en mijn voorsprong daarna uit te bouwen. Maar ik ging in de eerste ronde echt op mijn allerhardst en die twee Françaises reden gewoon bij me weg. Ik dacht nog: die blazen zichzelf wel op. Maar dat gebeurde duidelijk niet."

Wat betekent de WK-medaille voor de Spelen?

In het tweede deel van de koers van zeven rondes zakte Pieterse zelfs even naar de vijfde plek. Ze herstelde zich knap, passeerde de zes jaar oudere Zwitserse Alessandra Keller en rekende in de absolute slotfase ook af met Mitterwallner.

De Knegt: "Ik stond niet ver van de finish en in de laatste ronde heb ik geroepen: 'Puck, je gaat potverdorie niet vierde worden!' Ik weet niet of het geholpen heeft, maar precies op dat moment zette ze wel echt een eindsprint in."

Pieterse kreeg de aanwijzingen van de kant mee. "Ik hoorde: 'Mitterwallner kan niet sprinten'", vertelt ze met een glimlach. "Toen dacht ik: dat klopt, Mona is meer een duuratleet. En ik kan wél sprinten. Dus vervolgens ben ik zo hard als ik kon langs haar heen gereden."